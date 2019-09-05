الطريق إلى قطر (2022) يبدأ من إنجمينا..صقور الجديان تستهل رحلة البحث عن الأمجاد أمام تشاد

يَستهل مُنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عصر اليوم، مشواره في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (2022) الذي تستضيفه قطر وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره التشادي لحساب ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات والتي تقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يمضي المتأهل للمرحلة الأخيرة التي تقام بنظام المجموعات.
صقور الجديان حطّوا رحالهم بالعاصمة التشادية إنجمينا ظهر الاثنين حيث دشن الفريق تدريباته عصر نفس اليوم قبل أن يؤدي تدريبه الرئيسي بالثلاثاء ويختتم تحضيراته عصر أمس بالملعب الذي يستضيف المُواجهة وهو ملعب إدريس محمد أويا.. وبدا واضحاً من خلال التحضيرات التي أدّاها المنتخب إلى أنه مدربه الصربي لوغاروزيتش يركز على العناصر الأكثر جاهزية، سيما عناصر القمة التي شاركت في المواجهات الأفريقية والعربية الأخيرة في ظل عدم أداء المنتخب لتجارب ودية في الفترة الفائتة.
وينتظر أن تضم توليفة المنتخب في مباراة اليوم كلاً من: أبوعشرين في المرمى والرباعي السمؤال ميرغني، حسين الجريف، مصطفى كرشوم وعبد اللطيف بويا في الخط الخلفي إلى جانب نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، أمير كمال ورمضان عجب في خط الوسط، ومعاذ القوز وياسر مزمل في المقدمة الهجومية مع وجود مجموعة من الخيارات الأخرى على غرار يونس الطيب، أحمد آدم، نزار حامد، محمد الرشيد، أطهر الطاهر، عزام عادل، التش ومحمد موسى الضي.
وسيعمل منتخبنا الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم سواء بالفوز خارج الديار أو العودة بالتعادل ليعزِّز من حظوظه قبل مباراة الإياب التي تُقام بالخرطوم يوم الثلاثاء المُقبل.
ويُدير المُباراة طاقم تحكيم غيني بقيادة الدولي بانجالي كوناتي.
الصيحة
1 التعليقات
محمد عبدالرحيم
2019/09/07 at 6:00 م (UTC 2) رابط التعليق
استغفر الله العظيم واتوب اليه. انتو شايفين مبارياتكم مع تشاد محسوبة مع كرة القدم. شوفو ليكم شغلة تانية غير الكورة دي .ده ضياع زمن وإهدار للمال العام .