محمد الأمين: (الواحد بسبب السخانة قلع الجاكيت ومامعروف بعد شوية يقلع شنو تاني) ..!

داعب الفنان الكبير الموسيقار محمد الأمين جمهوره الغفير الحاضر خلال حفله الجماهيري الأخير بالمسرح القومي بسبب سخونة الأجواء التي سيطرت على الحفل، وقال وهو يخلع الجاكيت الخاص به: (والله ياجماعة الواحد بعتذر إنو يقلع الجاكيت بسبب السخانة وما معروف تاني يقلع شنو بعد شوية)، ليضج المسرح بالضحك. جدير بالذكر أن الحفل كان من تنظيم شركة البروف التي استطاعت خلال الفترة الماضية تنظيم حفلات الموسيقار بشكل مميز للغاية جعلها محل إشادة الجميع.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
طارق
2019/09/07 at 3:02 م (UTC 2) رابط التعليق
حبيبنا أبو اللمين الله يديك العافية.