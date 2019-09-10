بعد الغياب: إنصاف مدني (نيو لوك)

مواصلة للثنائية الفنية بينهما, تلتقي الفنانة إنصاف مدني بالشاعر والملحن الشاب أمجد حمزة, في اغنية جديدة باسم “عاجبني”. ومن المتوقع ان تقدم انصاف الاغنية نهاية هذا الاسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, قبل تقديمها رسمياً في حفلها القادم بالخرطوم.
من جهته قال الشاعر امجد حمزة لصحيفة آخر لحظة انه سعيد بتواصل التعاون الني بينه وإنصاف, مضيفاً ان الاغنية الجديدة هي بلونية مختلفة وفي قالب خفيف, وتشبه ملكة “الدلوكة” إنصاف مدني.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 التعليقات
يوسف كبشور
2019/09/10 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
أيه بعد الغياب يعني هل هذه فنانة فعلا انتم والله ما بتزوقوا الفن هذه حرام عليها الأموال بتاعة الحفلات أنا مش عارف الحاصل أيه بتعملوا لكل واحد رأس وقعر وما بستحق وهذه انصاف الملقبة بمدني والله مش مستعد أسمعها نهائائيا .