مطربة سودانية تثير الجدل بعد قبولها لدعوة غناء بإسرائيل

قدمت الجالية السودانية في إسرائيل دعوة للمطربة السودانية “هند الطاهر” المقيمة بفرنسا، وقوبلت هذه الدعوة بردود أفعال متباينة بين الرفض والقبول من قبل الشارع العربي. ومن المفترض أن تحيي المطربة حفلات في تل أبيب وإيلات في يوم 20 سبتمبر الجاري.
وكشفت المطربة السودانية هند الطاهر في تصريحات مع (القدس العربي) بقولها: أنا مطربة سودانية أشعر بمعاناة أهلي، وأعتقد أن الكثير من السودانيين متواجدين في إسرائيل لا سيما من إقليم دارفور الذي تأذى كثيراً بسبب الحروب والنزاعات القبلية.
وأكدت “هند” بأن الدعوة إذا جاءتها من إسرائيل كدولة كانت سترفض الطلب مباشرة، معربة عن أن الزيارة لإسرائيل تعتبر مجازفة بالنسبة لها.
وقالت “هند”: هناك ما يستحق أن نجازف من أجله، وهم السودانيون المقيمون في إسرائيل، لكونهم مشردين ويعيشون في أقاصي الدنيا، بحسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (كوش نيوز)