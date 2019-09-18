المريخ يعين أبوعنجة مدرباً عاماً ويترقب الجزائري (آيت)

علمت”الإنتباهة” أنّ مجلس المريخ أمنّ على التعاقد مع المدرب الوطني جمال أبو عنجة في منصب المدرب العام، ليكون إلى جانب الجزائري احسن آيت عبد الملك في المرحلة المقبلة. وتأتي الخطوة بعد إقالة إبراهيم حسين من منصب المدير الفني لاتهامه بقيادة التمرّد وسط الفريق. ومن المتوقّع أنّ يشرف جمال أبو عنجة على تدريب الفريق اليوم بحسب ما أعلن القطاع الرياضي. وفي ذات السياق، ينتظر أنّ يصل الخرطوم اليوم الجزائري احسن آيت عبد الملك لتولي مهمة الإشراف رسميًا على تدريب المريخ بعد التوصّل إلى اتفاقٍ معه أمس .
المدرب آيت عبد الملك سبق وأنّ أشرف على تدريب منتخب جنوب السودان، قبل أنّ يتمّ إعفائه، كما خاض تجربة مع منتخب بورندي، ونادي جوليبا المالي. وأبدى آيت موافقته على تدريب المريخ، واعدًا ببناء فريقٍ قوي في المستقبل. وكان الجزائري قد تابع مباراة المريخ أمام نظيره شبيبة القبائل في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا والتي جرت أغسطس الجاري، وأبدى إعجابه بالفريق، كاشفًا عن رغبته قيادته مستقبلاً.
الإنتباهة