(الانتباهة) تتحصل على التفاصيل الكاملة لعقد (إبراهومة)

حصلت”الانتباهة” على معلوماتٍ جديدة بشأن العقد المبرم بين نادي المريخ والمدرب المقال مؤخراً إبراهيم حسين. ووفقاً للمتابعات فإن الأحمر وقع عقداً مع إبراهيم حسين لعامٍ براتبٍ شهري قدره”120″ مليون جنيه، بجانب شرطٍ جزائي.
وقال مصدر موثوق لـ”الانتباهة” إن الخطوة التي اتخذها النادي مؤخراً بالاستغناء عنه ستجعله أمام مرمى تنفيذ الشرط الجزائي المتفق عليه وكان المدرب الشهير بـ”الديسكو” قد أشارت أنباء سابقة إلى أنه بصدد تقديم شكوى ضد النادي لنيل مستحقاته المالية المتأخرة بجانب الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وأشارت الأنباء إلى أن إبراهومة يطالب المريخ بمبلغ مليار جنيه وكشف المصدر الذي فضل حجب اسمه لـ”الانتباهة”عن أن مستحقاته رئيس الجهاز الفني إبراهيم حسين لا تتعدى الـ”600″ مليون جنيه وتابع” إبراهومة لديه متأخرات رواتب ثلاثة أشهر،
بجانب شرط جزائي قيمته شهران بعد فسخ التعاقد معه وإقالته وبالتالي مبلغ لا يتعدى 600 مليون وكان الأحمر قد أعفى إبراهيم حسين من تدريب الفريق على خلفية الإضراب الذي دخل فيه الفريق عقب توقف اللاعبين بسبب مستحقاتٍ مالية متأخرة.
الانتباهة