الاتحاد العربي يفرض 50 الف دولار غرامات مالية على القمة السودانية

تسلم الاتحاد السودانى لكرة القدم، رسالة من الاتحاد العربي، مبينا فيها القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط تجاه ناديي القمة في السودان، حيث أوقعت على المريخ غرامة مالية، قدرها (10) آلاف دولار، وتفصيلها بواقع، (5) آلاف دولار لقذف قوارير المياه داخل الملعب، و(5) آلاف دولار غرامة بسبب تصرفات الصادق مادبو عضو مجلس الإدارة مع لفت نظره .. وذلك عطفا على تقارير مباراة المريخ والوداد المغربي..
أما الهلال فقد أوقعت عليه غرامة قدرها (40) ألف دولار، وتفصيلها (10) آلاف لتأخر دخول الفريق في الدخول للملعب في الشوط الثانى، و(5) آلاف دولار لاستخدام الجماهير الليزر، و(5) آلاف دولار لعدم إحضار العدد الكافي من الصبية حاملي الكرات، و(5) آلاف دولار للهتافات بألفاظ غير لائقة، و(15) ألف دولار لرمي الملعب بالحجارة، والكراسي.
الخرطوم 23-9-2019م(سونا)