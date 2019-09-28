منازل قيادات في الحرية والتغيير تتعرض للهجوم بـ “الملتوف”

اتهم حزب المؤتمر السوداني عناصر الثورة المضادة وفلول النظام السابق، بالتورط في حادثة مهاجمة منازل 3 قيادات بقوى الحرية والتغيير، بالقنابل الحارقة “الملتوف”، من بينهم رئيس الحزب بولاية الخرطوم وذلك في يوم الجمعة الموافق 27 من سبتمر الحالي.
وأكد الحزب في بيان صدر على صفحته بالفيسبوك اليوم “السبت” باستكمال أهداف الثورة، والسعي لتقديم الجناة في الحادثة إلى المحاكمة.
وبحسب بيان الحزب فإن منازل قادة الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان رئيس حزب المؤتمر السوداني ، ومحمد حسن سيد القيادي بتجمع المهنيين، واسماعيل حسن اسماعيل عضو لجنة المقاومة بالكلاكلة القبة شمال، ونهال عمر، قد تعرضت للهجوم بواسطة القنابل الحارقة ليل الجمعة.
وأدان بيان صادر عن الحزب الهجوم، محاولات الانقضاض على الثورة ووصفها بالصبيانية والجبانة.
وقال: “نؤكد أن هذه الهجمات الصبيانية لن تخيفنا أو تجعلنا نتراجع من منتصف الطريق”.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
sawah sudani
2019/09/28 at 6:38 م (UTC 2) رابط التعليق
كضاااااب
زى شهداء الثورة الطلع مافيهو و لا واحد من أحزاب الإلحاد و الكهول
حر الراي
2019/09/28 at 6:54 م (UTC 2) رابط التعليق
الخطه ب
بتاعه ماركس بدأت
تسخين تسخين تسخين
قلنا لك يا مجلس عسكري لا تأمن من شر بعض هؤلاء القوم
إن كيدهم وشرهم عظيم….هم يستعجلون الأحداث وربما كان فيهم من يخطط لها وكل إناء بما فيه ينضح، كما حدث في الاعتصام وربما كان دم الشباب ف رقبتهم……
ايام كالحه السواد…كذب…فتن…شرور…تهجم ع الدين….الله غالب اولا واخيرا
فيصل الغالى
2019/09/28 at 9:30 م (UTC 2) رابط التعليق
يا أهل قُحت أعلموا أن العنف يُولد العنف فأنتم الذين بدأتم بالعنف في المساجد والشوارع حين هاجمت بعض عضويتكم بعض أئمة المساجد وتم إنزالهم من على المنابر وتم ضربهم وشتمهم وأنا شاهد على واحدة من تلك الحوادث والله على ما أقول شهيد من بعض عضويتكم بأحد مساجد أمدرمان في أول جمعة بعد عيد الفطر الأخير حيث منعت المتاريس التي وضعتها جماعة قُحت الناس من الخروج للعيد حيث إنتقد الإمام من على المنبر تلك المتاريس وعاب على من نصبوها هذا العمل وحينها نهض بعض الشباب وحاولوا الفتك بالإمام لولا تدخل المصلين ثم هاجمتم بعض الإعلاميين المعارضين لكم في الشوارع ومنهم إبراهيم بقال وحملاتكم المُنكرة على الأستاذين حسين خوجلى والطاهر حسن التوم لأنهم عبروا عن الرأي الآخر وهذا على سبيل المثال هذا غير التصرفات الغير مسؤوله من بعض عضوية قُحت في دواوين الحكومة وما بيان مهندسى الكهرباء ببعيد حيث يتم إرهاب الموظفين والعمال المساكين بحجة أنهم كيزان وقيامكم بعمليات التطهير داخل دواوين الحكومة بنفس الحجة حيث تقومون بتعيين كوادركم محل من تقولون أنهم كيزان ، وهذا يعنى بأنكم والمؤتمر الوطنى في مركب واحد حيث أنكم تقومون بالتمكين لأعوانكم بينما أنكرتم ذلك على المؤتمر الوطنى .. مالكم كيف تحكمون .. نتمنى الأمن والسلام للجميع وليس لفئه دون الأخرى وإلا على السودان وشعبه السلام .