ولاء البوشي تشرف تدشين كرة القدم للسيدات

دشن الاتحاد السوداني لكرة القدم اليوم السبت بفندق كورنثيا دوري كرة القدم السوداني للسيدات، في نسخته الأولى بحضور وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي ورئيس الاتحاد كمال شداد ، والنائب الأول لرئيس الاتحاد عامر عبدالرحمن عثمان، وميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات وسفيرة هولندا في الخرطوم كارين بوفن.
وشهد الحفل تقديم فيلم وثائقي عن نشاطات لجنة كرة القدم للسيدات في فترة ما قبل التدشين وتأهيل 22 حكما من السيدات لتولي مهمة إدارة المباريات.
وتم الكشف عن مشاركة 21 فريقا في النسخة الأولى من البطولة على أربع مجموعات في كل من الخرطوم وودمدني والأبيض وكادوقلي على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة، ويتم تقسيم الفرق الى مجموعتين في ربع النهائي، يتأهل المتصدران الى المباراة النهائية لتحديد البطل.
وتنطلق البطولة الاثنين 30 سبتمبر الرابعة عصرا في أول مباراة تجمع بين التحدي والدفاع على ملعب استاد الخرطوم.
وأثنت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على مجهودات لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد السوداني؛ وقالت:” رغم الظروف، أعتقد أن السودانيات نجحن في الملاعب، سلمى الماجدي أول مدربة للرجال في الوطن العربي والقارة الأفريقية، ، الحلم أصبح حقيقة، سنشاهد دوري كرة قدم للسيدات في السودان”.
وأضافت” أؤمن جدا بالرياضة النسوية، ثقتنا كبيرة في قدرة المرأة على تحقيق إنجازات تضاف للرياضة السودانية”.
وقال بروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد إن إقامة نشاط للسيدات كان أمرا صعبا في السابق في ظل عراقيل رسمية، وأضاف” الأمور تغيرت حاليا، ولإيماننا بقيمة دوري السيدات حرصنا على انطلاقته. في السابق كانت هناك فرق تقيم نشاطا غير منتظم منها التحدي والمدفعجية والدفاع ، أعتقد أنهم سيجدون التنافس الحقيقي بعد انطلاقة الدوري”.
وناشد شداد السيدات دخول الاستادات لمتابعة المباراة، وقال” هذه الرياضة وبرغم عدم جودتها بصورة كاملة في ملاعبنا إلا أن السيدات يجب أن يكون لهن دور في الدخول الى الاستادات خاصة أن كرة السيدات فيها المجال للتنافس والإثارة، ورئيس الفيفا السابق بلاتر كان لديه إيمان بأن المستقبل لكرة القدم النسائية”.
وأبدت ميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات سعادتها بانطلاق الدوري، وقال” الدوري سينفذ على الواقع في وجود امرأة في منصب وزير الشباب والرياضة لأول مرة في تاريخ السودان، وأعتقد أن هذا الأمر يعد داعما حقيقيا للبطولة”.
وأضافت” رئيس الاتحاد كمال شداد كان أكثر حرصا على انطلاق البطولة، ووجدنا تجاوبا كبيرا من عدد من الشركات لرعاية التدشين ونشكرهم على ذلك”.
وقام الاتحاد السوداني في ختام الحفل بتكريم ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة بمناسبة انطلاقة دوري كرة القدم للسيدات.
سونا