يواجه “أنيمبا” اليوم..هلال السودان يحمل التطلعات ويسعى للعبور نحو المجموعات بامان

يتطلع هلال السودان لحفظ ماء وجه كرة القدم السودانية، حينما يستقبل بملعبه الجوهرة الزرقاء في تمام السابعة من مساء اليوم ضيفه النيجيري أنيمبا لحساب إياب الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، وهي المواجهة التي يحتاج من خلالها الأزرق للفوز بأي نتيجة لبلوغ مرحلة المجموعات كآخر أمل متبقٍّ للكرة السودانية للاستمرار في مسابقات الأندية على الصعيد القاري بعد مغادرة المريخ والأهلي شندي والخرطوم الوطني على التوالي.
ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم مباراة كبيرة في ولاية آبا عاد منها بتعادل سلبي رغم أنه خاض (70) دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه نزار حامد الغائب الأبرز عن لقاء اليوم، إلى جانب تحقيق فوز كبير بخماسية نظيفة في لقاء الفلاح عطبرة بالممتاز رغم أن الطاقم الفني أشرك مجموعة كبيرة من البدلاء في اللقاء لإراحة الدوليين.
وعلى الرغم من جاهزية الهلال البدنية والمعنوية، إلا أن طريقه نحو مجموعات الأبطال لن يكون مفروشاً بالورود في ظل قوة وخبرة فريق أنيمبا النيجيري رغم غيابه في السنوات الأخيرة عن الظهور القاري، حيث يستند الضيوف على تجربة سابقة حضروا فيها للخرطوم بعد أن انتهى لقاء الذهاب الذي جمعهم بالهلال نفسه وقتها بالتعادل بهدفين لكل وتمكنوا من قلب الطاولة بأمدرمان حيث حققوا الفوز بهدفين مقابل هدف وهي التجربة التي أشار لها منسوبو الأفيال في تصريحاتهم مؤكدين قدرتهم على إعادة كتابة التاريخ من جديد وإقصاء الهلال من ملعبه.
الأزرق الذي يعاني من مشاكل على مستوى الخط الخلفي اضطرته للعب بتوليفة دفاعية كاملة ذهاباً، سيكون جهازه الفني بقيادة صلاح أحمد آدم وهيثم مصطفى حريصاً على خوض المباراة بأسلوب متوازن لا يغفل التأمين الدفاعي مع محاولة مباغتة الضيوف بهدف مبكر واستغلال أخطاءه الدفاعية للوصول لمرماه، وينتظر أن يمثل الهلال في لقاء اليوم كل من جمال سالم في المرمى والرباعي أطهر الطاهر، السموأل ميرغني، عبد اللطيف بويا وفارس في الخط الخلفي إلى جانب نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، دراج وبشة الصغير في الوسط، والثنائي وليد الشعلة وولاء الدين موسى في المقدمة الهجومية مع وجود خيارات جاهزة على غرار موفق صديق وبولعويدات وصهيب الثعلب وسليم إلى جانب محمد موسى الضي ويونس الطيب.
الصيحة
1 التعليقات
ود الشيخ
2019/09/29 at 4:36 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم أنصر الهلال بثلاثية بيضاء