أقمار الضواحي تواصل حملة (حنبنيهو)

تواصلت أمس الأول السبت، مُشاركات مجموعة أقمار الضواحي في حملات (حنبنيهو) من خلال تبنيها حملات التبرُّع بالدم بالتنسيق مع لجان مقاومة الأحياء.. فكانت هذه المرة بالتعاون مع مركزية الشجرة الحماداب في نادي الحماداب الثقافي “الحملة الخامسة والعشرين”.. لترسخ دور الشباب في إتمام بناء هذا الوطن، والتي تَحَدّثَ فيها الأستاذ عروة الصادق القيادي بقِوى الحُرية والتّغيير، عن دور الشباب في البناء ومُتطلبات المرحلة، ونالت كلمته إعجاب الحُضُور وقَدراً كَبيراً من التصفيق وزغاريد كنداكات المنطقة، وشرّفها بالحُضُور الأستاذ هاني عابدين العُضو الفخري لمجموعة أقمار الضواحي، والأستاذ المايسترو والمُوسيقار حسام عبد السلام وأعضاء فرقة سمارا باند، والفنان الشاب مشعل الجيلي، والأستاذ سليمان أبو علامة.
صحيفة السوداني