الكاردينال يطالب بتضافر الجهود وتجديد عقودات الجهاز الفني والإداري

طالب رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال على تضافر الجهود حتى يتمكّن الفريق من الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أفريقيا، مؤكّدًا التزامهم في مجلس الإدارة بتوفير كافة المعينات التي تساهم في ذلك.
وأصدر الكاردينال في اجتماعٍ التأم اليوم”الأثنين” بين الجهاز الفني ودائرة الكرة قرارًا بتشكيل لجنة للاهتمام بفريق الشباب، والذي اعتبره مموّل أساسي للفريق الأوّل.
ووجّه رئيس الهلال بتجديد عقودات الجهاز الفني والإداري بالفريق.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي الهلال فإنّه من المنتظر أنّ يكمل الكاردينال اتفاقه مع شركة كبيرة للزي الجديد والذي سيرتديه الفريق في دوري المجموعات.
ومن المتوقع أنّ يسلّم المجلس اليوم اللاعبين حافز التأهل إلى دوري المجموعات بعد الفوز على انيمبا النيجيري بهدفٍ دون مقابل.
يشار إلى أنّ قرعة دوري المجموعات ستجري في التاسع من أكتوبر القادم.
باج نيوز