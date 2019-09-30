فيديو: إنطلاقة دوري كرة القدم للسيدات باستاد الخرطوم وسط تفاعل جماهيري مع مهارات فردية

شرفت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي والأستاذة/ عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة وقادة الاتحاد السوداني لكرة القدم وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي النسوي ، شرفوا انطلاقة اول مباراة في دوري كرة القدم للسيدات عصر الإثنين باستاد الخرطوم.
وجرت مباراة بين فريقي الدفاع والتحدي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق وسط تفاعل جماهيري مع مهارات فردية كشفت عن مواهب نسوية في هذا المجال.
يذكر ان المنافسة تضم ٢١ فريق في النسخة الاولى للبطولة تلعب على أربعة مجموعات في كل من الخرطوم ومدني والأبيض وكادقلي، على ان يتاهل فريقين من كل مجموعة ليتم تقسيم الفرق الى مجموعتين حيث يتاهل المتصدران الى المباراة النهائية لتحديد بطل المنافسة.
سونا
1 التعليقات
هجووووم كاااسح
2019/10/01 at 1:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
انجازات ضخمه عظيمه
سيذكركم بها التاريخ
ومزيد من نفس هذه الإنجازات ف القادمات التي ستكون من أكبر انجازااتكم ستتغير بالبلاد الي الرفاهيه والتنميه والتطور
ممتاااااااااز
علمااانياااااووووو