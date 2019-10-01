كريستيانو رونالدو “سيأتي اليوم الذي أقول فيه وداعا”… رونالدو يلمح إلى موعد اعتزاله

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى إمكانية اعتزال كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو اثنين.
وقال رونالدو لصحيفة “سبورت بايبل”، إنه بدأ يتخيل نفسه بعيدا عن كرة القدم خلال السنوات الخمس الأخيرة، حتى يهيئ نفسه لحياة ما بعد الاعتزال.
وأضاف: “أحب أن أرفه عن الأشخاص الذين يحبون رونالدو والذين يحبون كرة القدم، ولكن لكل شيء نهاية وبالطبع سيأتي اليوم الذي أقول فيه وداعا”.
وتابع صاحب الـ34 عاما: “لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو عامين، ربما أكمل مسيرتي وربما تنتهي عند هذا الحد، لا أمتلك خطة فيما يتعلق بهذه النقطة”.
وأتم الدون: “لا أحب أن أقلد أحدا، يجب أن تكون نفسك من أجل أن تصنع قصتك الخاصة بك، هذا ما رسمته لنفسي منذ بداية مسيرتي وحتى الآن”.
يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في 2022، وهو العام الذي يشهد نهائيات كأس العالم في قطر، ما يثير التكهنات بشأن إعلان اللاعب اعتزاله خلال ذلك العام.
سبوتنيك
1 التعليقات
Ali Murah
2019/10/02 at 2:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
قونك الذي احرزته في برشلونة وأخذت كرت اصفر وبعدها أخذت كرت احمر واستعرضت عضلاتك يكفينا ويشرفنا إنت أفضل من لامست أقدامه كره القدم بعد مردونا سيكتب التاريخ بإنك قد امتعت سكان الأرض باعتزالك سنعتزل مشاهدة كره القدم