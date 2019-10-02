فيديو: حكم مباراة يهرب من الملعب في السودان والجمهور يلاحقه

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطعا مصورا، لحكم سوداني يهرول بسرعة شديدة وخلفه عدد من المشجعين؛ هربا منهم في مشهد درامي كأنه في أحد الأفلام السينمائية.
وبحسب قناة العالم اتضح أن الحكم كان يدير إحدى مباريات كأس السودان بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوبان، إلى أن اعترض جمهور المريخ على بعض قرارات الحكم وقاموا بالتعدي عليه، ولم يجد الحكم بدا من الهرولة خارج الملعب وكأنه في سباق للجري.
و نال المشهد استهجان جميع الأوساط الرياضية التي طالب اتحاد الكرة السوداني بضرورة التعامل مع تلك الواقعة، ووضع قوانين رادعة لمثل تلك الحوادث التي تهين سمعة كرة القدم في السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)