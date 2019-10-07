عقب تقديم أوراقه للانضمام لإحدى المحطات .. مذيع يرفض وجود زميله بطريقة غريبة أثارت دهشة العاملين!!

ردود فعل غريبة من قبل مذيع معروف يعمل بمحطة مُشاهدة، أثارت دهشة زملائه بالمَحَطّة، حينما أقدم على تمزيق الشهادات الخاصّة بأحد زملائه الذي طَالب الانضمام للمحطة!
وتعود التفاصيل بحسب المذيع الذي فضّل حجب اسمه قائلاً: قَدّمت أوراقي للعمل بإحدى المحطات بانتظار المُعاينة، لكن فُوجئت حين أخبرني أحد الزملاء بأنّ مذيعاً معروفاً قام بتمزيق الشهادات الخاصة بي أمام جمع من الزملاء، الذين اندهشوا لتصرُّف المذيع غير المُبرّر!!
الخرطوم: تفاؤل العامري
صحيفة السوداني
1 التعليقات
عمار
2019/10/08 at 12:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
السودان بلد الحسد، الحسد وراء كل شيء هنا، قل أعوذ برب الفلق.