كنداكة سودانية 24: الإعلام السوداني يحتاج الكثير

قالت مذيعة قناة سودانية 24 داليا عطا الله إن الفضائيات بعد الثورة بدأت تستعيد عافيتها بتقديم الحقائق ومناقشة الواقع السوداني بلا تخوف أو تضليل، وهي ترى أن الإعلام السوداني ما يزال يحتاج إلى الكثير حتى يكون فاعلاً في خدمة الناس وطرح قضاياهم في ظل حرية مسؤولة.
كما يحتاج إعادة الثقة بينه والجمهور، الذي لم يجده أيام الثورة، وأضافت داليا أن انتقالها لقناة سودانية24 تعتبره من أهم المحطات في حياتها لأنها مؤسسة إعلامية محترمة من حيث الإمكانيات الفنية والخارطة البرامجية المتميزة التي ترتكز على الاقتصاد وهموم المواطن وإفراد مساحة للثقافة والفنون والرياضة.
وقالت لآخر لحظة إن القناة قدمتها بطريقة مختلفة شكلاً ومضموناً بعد استفادتها من التنوع والخبرات التي اكتسبتها من التنقل بين عدة فضائيات بدأتها من تلفزيون عاصمة الصمود والنضال عطبرة عبر برنامج الأطفال.
الخرطوم: (كوش نيوز)