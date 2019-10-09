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ثقافة وفنون

2019/10/09

2019/10/09


نايل سات تقطع الشارة عن الشروق



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قطعت ادارة القمر الصناعي نايل سات الشارة عن قناة الشروق بعد تراكم مديونيتها التي فاقت “370” ألف دولار، وتماطلت القناة في سدادها لتخرج الشروق عن الخدمة القمر منذ ليل امس الأول.

وفي ذات الاتجاه وبحسب صحيفة آخر لحظة، امهلت نايل سات قناة النيل الازرق مدة اسبوع لتسديد أكثر من “250” ألف دولار, وفي حال عدم السداد سيكون مصيرها مصير قناة الشروق.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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