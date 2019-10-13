بالفيديو.. حسناء كرة القدم السودانية: لقبوني برونالدينهو..هذا سر ارتدائي الرقم (20) وأنصح الفتيات بعدم لعب كرة القدم في هذه الحالة

كشفت لاعبة فريق التحدي لكرة القدم النسائية ,أرجوان عصام, خلال استضافتها على قناة الهلال كواليس انضمامها لفريق التحدي وبدايتها الحقيقية مع الفريق.
وقالت اللاعبة الملقبة بحسناء كرة القدم السودانية في حديثها لمحمد خير ولوشي (في بداية الأمر كنت خائفة حيث لم يمضي على انضمامي لفريق التحدي أكثر من أسبوع لأجد نفسي في تشكيلة الفريق).
وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (أشجع في السودان الهلال والمريخ معاً لكن أميل قليلاً للهلال وعالمياً أشجع الريال واليوفي ومعجبة بأسطورة كرة القدم السابق البرازيلي رونالينهو, حتى أن البعض شبهني به ولقبوني باسمه).
ارجوان لقناه الهلالبشجع الهلال والريال ويوفنتوس
Geplaatst door فاطمة الصادق op Zaterdag 12 oktober 2019
وعن سر ارتداء الرقم (20) قالت أرجوان البعض أطلق عبارة ستموت في العشرين ووقتها لم انتبه لذلك, ولكن اختيار الرقم جاءت صدفة حيث منحتني الكابتن الرقم وارتديته.
حسناء كرة القدم الفتيات وجهت رسالة للفتيات قائلة: لو لديك الرغبة والهواية في ممارسة كرة القدم أو أي رياضة أخرى لا يوجد ما يمنعك من تحقيق رغبتك, لكنها عادت وحذرت الفتيات صاحبات البنية الجسمانية الضعيفة من لعب كرة القدم.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
ود بندة
2019/10/13 at 1:28 م (UTC 2) رابط التعليق
دا دلالة علي لملمة الفريق علي عجل لأغراض سياسية.
هكذا تفكر سيدة قحت البوشي حتي تنال رضا القحاته اولا تم غرورها الفكري من النيل من المرأة وتركها عرضه لما هي فيه.
لكن سقطت الفكرة ولم تجد حظها من الشباك
جميل بثينة
2019/10/13 at 1:49 م (UTC 2) رابط التعليق
بالتوفيق كنداكات بلادى كل واحده تخلص وتجتهد فى مجالها لكى تنهض هذه
البلاد من مرضها الطويل بفعل السياسات الخاطئ التى رجعتنا 100 سنه للخلف