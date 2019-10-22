8 فرق تتأهل لربع نهائي دوري السيدات في السودان

اختتمت مساء الاحد الماضي مرحلة المجموعات من دوري كرة القدم السوداني للسيدات وتأهلت فرق ودمدني للسيدات، وسيدات القضارف، والدفاع، والتحدي، والهلال الدلنج والصمود كادقلي، والهلال والمريخ الابيض الى ربع نهائي البطولة. وشرعت لجنة كرة القدم للسيدات في التجهيز لقرعة الدور المقبل من البطولة الذي سيلعب بنظام المجموعات حيث سيتم تقسيم الفرق الى مجموعتين. وابدت ميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات رضاها عن المرحلة الاولى من البطولة. وقالت الصادق” سنعمل على مزيد من التجويد في المرحلة المقبلة مع دخول البطولة الى مراحل حاسمة”. وانطلق دوري كرة القدم السوداني للسيدات في نسخته الاولى في 30 سبتمبر الماضي، بعد تكوين لجنة كرة القدم للسيدات وفق النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم السوداني 2017. واجريت القرعة بمشاركة 21 فريقا تم تقسيمها الى اربع مجموعات في الخرطوم والابيض وودمدني وكادقلي، قبل ان ينسحب فريقا المدفعجية والاسرة سنجة.
الخرطوم ٢٢-١٠-٢٠١٩ (سونا)