النائب العام وهيئة محامي دارفور: الوقت غير ملائم لخروج تصريحات بتسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية

التقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر الأربعاء بالنيابة العامة بوفد هيئة محامي دارفور.
وقال الاستاذ صالح محمود نائب رئيس هيئة محامي دارفور في تصريح صحفي إن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.
واكد ان الطرفين اتفقا على ان الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وان مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل القوانين اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بلجان التحقيق اشار الى أن النائب العام أبدى ترحيبه بانضمام اعضاء هيئة محامي دارفور لتلك اللجان لمساعدتها في أداء واجباتها، كما دعاهم للتفاكر حول القضايا الوطنية على المستوى القومي ومستوى دارفور.
وفيما يتعلق بأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور أشار الى ان النائب العام وعد باتخاذ خطوات لتحسين أداء المكتب لضمان سيادة حكم القانون وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية أشار إلى أن النائب العام ناشد اعضاء الهيئة ليكونوا حضورا في انشطة مفوضية العدالة الانتقالية.
hلخرطوم 23-10-2019م (سونا)