تشييع الراحل اللواء عوض أحمد خليفة

شيعت البلاد اليوم اللواء م. عوض أحمد خليفة الذي إنتقل للدار الآخرة صباح اليوم ووري جثمان الراحل بمقابر حمد النيل بإمدرمان في موكب مهيب تقدمه عدد من قادة القوات المسلحة وزملاء الفقيد .
ويعد اللواء عوض أحمد خليفة من الرعيل الأول من قادة القوات المسلحة المميزين حيث تقلد عددا من المناصب القيادية بها أبرزها المدير المؤسس لإدارة التوجيه المعنوي والمؤسسة التعاونية العسكرية والخدمة الوطنية وإدارة الخدمات الإجتماعية وتدرج حتي تولي منصب نائب رئيس الأركان للإمداد. وبعد التقاعد عمل بوزارة المالية مفوضا عاما للتنمية ونائبا للوزير وترأس مجلس الإدارة وهيئة التحرير بمؤسسة دار الأيام الصحفية .
هذا وعدد زملاء الفقيد وعارفيه الذين تحدثوا خلال التشييع مآثر الفقيد وإسهاماته الوطنية المختلفة.
سونا