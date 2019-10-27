قال الصحفي السوداني عبد المنعم سليمان ، إن قوات الدعم السريع بريئة من فض الاعتصام .
وقال منعم عبر برنامج (الضجة) على راديو المهن : ” اتضح لي بما لا يدع مجالاً للشك أن الدعم السريع بريء من فض الاعتصام ” .
واتهم منعم بحسب متابعات محرر (كوش نيوز) الكتائب الطلابية و كتائب الأمن الشعبي وكتائب “أحمد هارون” و ما أسماهم بالإسلاميين الذين أدخلو داخل قوات الدعم السريع بإرتكاب جريمة فض الاعتصام .
و أكد جاهزيته لتقديم اعتذار للدعم السريع عن التقرير الذي ساهم في إعداده لصالح قناة “BBC” ، مبيناً تحمله المسؤولية القانونية و الجنائية ، معلناً كذلك عن جاهزيته للمحاسبة .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: أْتهم من قبل الثوار ببيع القضية .. “منعم سليمان” يبرئ قوات الدعم السريع من جريمة الإعتصام
5 التعليقات
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ساخرون
2019/10/28 at 6:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
الدماء التي تفرقت بين قبائل السلطة
ويا ربي يكون المسؤول منوووووو ؟
الحسرة ….الحسرة …..الحسرة
ثورة كان مهرها دماء الشباب ، فإذا بالعريس لا يستحق قلامة من ظفر أرجلهم
عمار الكردفاني
2019/10/28 at 7:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههااااااااااااااي ده الإفلاس ذااااااااااتو !!!! لقيتو صعب قلت تقيف معاهو والله غايتو كلام غريب جدا…عينك في الحوت و تطعن في ضلو…كتائب احمد هارون قال هههههههههههههه
على طه
2019/10/28 at 8:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
و الله ده حل كويس
الناس الفضوا الاعتصام ديل معانا و ما بنقدر نقول فيهم بغم
اذن الفكرة الجهنمية نقول ديل الكيزان الممسوكين في كوبر عملوها.. و نردد لم تسقط بعد و الناس حيصدقونا و يا دار ما دخلك شر.
ود قلبا
2019/10/28 at 8:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
قبضت كم ياكلب حميدتي خلاص بعت اخوانك بدراهم معدودة
الواضح
2019/10/28 at 9:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
زمااان لما قالوا ليكم دا كرت محروق ومصداقيتو زيرو وبيلعب صالح ورقو . قلتو انتو كيزان . اها الراي شنو هسه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟