الأخبار > سياسية > بالفيديو: أْتهم من قبل الثوار ببيع القضية .. “منعم سليمان” يبرئ قوات الدعم السريع من جريمة الإعتصام
الأقسام :

سياسية, مدارات

2019/10/28

2019/10/28


بالفيديو: أْتهم من قبل الثوار ببيع القضية .. “منعم سليمان” يبرئ قوات الدعم السريع من جريمة الإعتصام


منعم سليمان

شارك الموضوع :

قال الصحفي السوداني عبد المنعم سليمان ، إن قوات الدعم السريع بريئة من فض الاعتصام .

وقال منعم عبر برنامج (الضجة) على راديو المهن : ” اتضح لي بما لا يدع مجالاً للشك أن الدعم السريع بريء من فض الاعتصام ” .

واتهم منعم بحسب متابعات محرر (كوش نيوز) الكتائب الطلابية و كتائب الأمن الشعبي وكتائب “أحمد هارون” و ما أسماهم بالإسلاميين الذين أدخلو داخل قوات الدعم السريع بإرتكاب جريمة فض الاعتصام .

و أكد جاهزيته لتقديم اعتذار للدعم السريع عن التقرير الذي ساهم في إعداده لصالح قناة “BBC” ، مبيناً تحمله المسؤولية القانونية و الجنائية ، معلناً كذلك عن جاهزيته للمحاسبة .

الخرطوم (كوش نيوز)

للمشاهدة
بالفيديو: أْتهم من قبل الثوار ببيع القضية .. “منعم سليمان” يبرئ قوات الدعم السريع من جريمة الإعتصام

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  5

5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ساخرون

        2019/10/28 at 6:59 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الدماء التي تفرقت بين قبائل السلطة

        ويا ربي يكون المسؤول منوووووو ؟

        الحسرة ….الحسرة …..الحسرة

        ثورة كان مهرها دماء الشباب ، فإذا بالعريس لا يستحق قلامة من ظفر أرجلهم

        الرد
      2. 2
        عمار الكردفاني

        2019/10/28 at 7:22 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هههههههههههههههااااااااااااااي ده الإفلاس ذااااااااااتو !!!! لقيتو صعب قلت تقيف معاهو والله غايتو كلام غريب جدا…عينك في الحوت و تطعن في ضلو…كتائب احمد هارون قال هههههههههههههه

        الرد
      3. 3
        على طه

        2019/10/28 at 8:07 ص (UTC 2) رابط التعليق

        و الله ده حل كويس
        الناس الفضوا الاعتصام ديل معانا و ما بنقدر نقول فيهم بغم
        اذن الفكرة الجهنمية نقول ديل الكيزان الممسوكين في كوبر عملوها.. و نردد لم تسقط بعد و الناس حيصدقونا و يا دار ما دخلك شر.

        الرد
      4. 4
        ود قلبا

        2019/10/28 at 8:59 ص (UTC 2) رابط التعليق

        قبضت كم ياكلب حميدتي خلاص بعت اخوانك بدراهم معدودة

        الرد
      5. 5
        الواضح

        2019/10/28 at 9:41 ص (UTC 2) رابط التعليق

        زمااان لما قالوا ليكم دا كرت محروق ومصداقيتو زيرو وبيلعب صالح ورقو . قلتو انتو كيزان . اها الراي شنو هسه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.