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رياضية

2019/10/30

2019/10/30


الخندقاوي: الهلال استجلب (محترفين مواسير)



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قال القطب الهلالي المعروف صابر شريف الخندقاوي لدى استضافته في حلقة من برنامج (زمن اضافي) بقناة الخرطوم أنه كان ممنوعا من الظهور في الفضائيات في العهد السابق دون أن يعرف الاسباب. وصدرت أوامر من نادي الهلال ورئيسه أشرف الكاردينال بمنعه من دعم النادي وتقديم أي مساهمة له. وأضاف: (ربما يكون الكاردينال قد نجح في المباني ولكنه فشل في المعاني وأولها نجاح الفريق وحصده للبطولات الخارجية)، واصفا جميع محترفي الفريق الذين تم التعاقد معهم في الأعوام السابقة (بالمواسير). ووعد الخندقاوي جماهير الهلال حال ترشيحه للرئاسة بتمزيق أهم فاتورة وهي حكم الفرد للهلال واعتماده علي موارده الذاتية التي ينتوي تطويرها وتنميتها وتطبيق معايير عالمية للاستثمار تعود بالمال الوفير على النادي. وأعلن الخندقاوي عن ظهور تنظيم جديد قال إنه سيكشف عن تفاصيله بعد حصوله على موافقة ٤ من ضباط الادارات السابقة.
ونفى صابر وجود خلافات شخصية بينه ورئيس نادي الهلال، لكنه يرى أن الكاردينال يريد أن يدير الهلال الآن بطريقة حكم الفرد دون وجود لمجلس ادارة بعد مغادرة سعد العمدة وعماد الطيب وغيرهم. ووصف اعضاء مجلس الادارة الحاليين بالمهمشين.

الانتباهة

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2 التعليقات

      1. 1
        الواضح

        2019/10/30 at 11:54 ص (UTC 2) رابط التعليق

        حلوة ممنوع من الظهور دي ؟ ياخي انت مافي قناة ما دفعت قرشين واستضافوك عشان تقول كلامك الفارغ دا . تجي اخرتا عاوز تعمل مناضل وتقول النظام منع ظهوري . طيب نحن عرفناك من وين ؟ من كتبك الالفتها وللا من الندوات الكنت بتقيمها

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      2. 2
        ودالبدوي

        2019/10/30 at 11:55 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ‏هذا الشخص لم يقدم أي شيء للهلال هذا الشخص لم يتحصل حتى على ‏هذا الشخص لم يتحصل حتى على الشهادة السودانية ويدعي أنه الدكتور و Professor
        ‏هذا الشخص يمتلك جزارة الربع في قطر والباقي كله دعاية هذا الشخص ادعاء انه ممثل حزب الأمة في قطر ثم صار من انصار المؤتمر الوطني وله صور داخل مركز المؤتمر الوطني مع الدكتور أمين حسن عمر وغيره
        ‏من السخرية انه يقارن نفسه بالكردينال ‏ثم يقول ان النظام السابق منعه من الظهور في الإعلام وهو يظهر ببرامج ومقابلات مدفوعة القيمة
        ‏بغرض الدعاية لنفسه

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