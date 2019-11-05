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ثقافة وفنون

2019/11/05

2019/11/05


بعد تعرض ابنها لخدوش .. نانسي عجاج تطمئن جمهورها بأن ابنها بخير



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تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة نانسي عجاج مع ابنها الذي تعرّض للضرب وإصابته ببعض الخدوش أثناء تواجده في المدرسة التي ظهرت في فيديو يتهجّم من خلاله أحد أولياء الأمور على طلابها، حيث انهالت الأسئلة للاطمئنان على صحة نجلها الذي كان ضمن طلاب المدرسة المُعتدى عليهم.

من جانبها، سارعت الفنانة نانسي عجاج بكتابة بوست على صفحتها الرسمية بـ”الفيس” لتطمئن كل من سأل عن صحة نجلها قائلةً: (ما حبيت أكتب عن موضوع مدارس على أمل إنو مافي زول يقلق أو الموضوع يكبر في السوشيال ميديا..

لكن يبدو أنّ القلق حصل “أوريدي”.. عموماً معظمكم شاف الفيديوهات.. والمؤكد أنّه تم اعتقال ما ظهر في الفيديوهات من أفراد الأسرة الغريبة دي وإنو “أركماني” بخير وفي البيت “أمس اطمأنينا عليه وعملنا جيك أب في المستشفى” وما جاتو حاجة بس مشخبت كلو، لكنه لا يرضى الحقارة ح أقول شنو مثلاً أنا ذاتي ما برضاها.. شُكراً لكل من كتب وسأل أو تواصل والقصة لها ما بعدها).

الخرطوم: محاسن
صحيفة السوداني

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4 التعليقات

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      1. 1
        جميل بثينة

        2019/11/05 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق

        اركمانى وخليك سودانى واضربى كل من عادانى وربنا يستر
        والله المستعان

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      2. 2
        M Nour

        2019/11/05 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق

        طبعا سلامة الولد واتعاطف انسانيا مع نانسي فى الموضوع ده..لكن فنيا نانسي دى اكتر فنانة سودانية “اوفرريتد ” على حسب طريقتها فى الكلام واحقاقا للحق هى عندها احساس وذوق بيساعدوها فى اﻷداء لكن إمكانيات صوتية حقيقة مافى اخدت اكبر من حجمها ﻷسباب سودانية خاصة.

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      3. 3
        ممكون و صابر

        2019/11/05 at 2:40 م (UTC 2) رابط التعليق

        أركماني
        تربية ألماني
        شبعان أغاني
        و ما بيعاني
        زي جميل السوداني
        هيي ييكا

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      4. 4
        عمار

        2019/11/05 at 5:02 م (UTC 2) رابط التعليق

        نانسي 100% لا جعارة لا كوراكة لا صخابة دي فنانة مثقفين ما لي أي زول.. بعدين ولدها صنديد مو رعديد ولا مدلع من شكلو سوداني جد وكلنا معاك يا أسد ارمي قدام.

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