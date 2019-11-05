استقبلت البروفيسور انتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 م بمكتبها بالوزارة البروفيسور كمال محمد عبيد مدير الجامعة برفقة الدكتور اسامة ميرغني راشد مدير المكتب التنفيذي للجامعة والأستاذ تاج الدين نيام رئيس مكتب العلاقات الخارجية.
في بداية اللقاء استمعت السيدة الوزيرة لشرح وافي من السيد مدير الجامعة عن الجامعة وتطورها التاريخي منذ ان كانت معهداً اسلامياً في العام 1966 م كمااستمعت الي تنوير عن برامج الجامعة الاكاديمية والعلمية واستراتيجية الجامعة في قبولها للطلاب الاجانب بنسبة 75% والطلاب السودانيين بنسبة 25% وعلاقة الجامعة مع المنظمات الداعمة لهؤلاء الطلاب كذلك استمعت الي تنوير من السيد مدير الجامعة عن النظم الإدارية التي تحكم الجامعة والمتمثلة في مجلس الامناء ومجلس الجامعة والمجالس الاكاديمية الاخري كما استمعت السيدة الوزيرة الي تنوير عن تجربة الجامعة الإنتاجية ومساهمتها الكبيرة في دعم ميزانية الجامعة كمااستمعت الي تجربة الجامعة في مجال التعليم المنتج والذي قطعت الجامعة فيه شوطاً كبيرا.
من جهتها تقدمت السيدة الوزيرة بالشكر لإدارة الجامعة علي الزيارة والوثائق المتميزة التي تم تقديمها حيث وعدت بزيارة الجامعة والوقوف علي برامجها المختلفة كما ابدت موافقتها علي المشاركة في حفل توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة ومفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة والتي سيتم التوقيع عليها خلال شهر ديسمبر القادم بمدينة جنيف بسويسرا والتي تقبل من خلالها الجامعة عدد 1000 طالباً وطالبة من معسكرات اللاجئين من دول القرن الافريقي كما ابدت السيدة الوزيرة موافقتها علي المشاركة في اجتماعات مجلس امناء الجامعة في يناير المقبل ومخاطبة اعمال المجلس حيث اطلعها السيد مدير الجامعة علي الترتيبات الجارية لإنعقاد المجلس وتم تسليمها دعوة الحضور وتشريف الفعاليات.
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي تقف علي تجربة جامعة افريقيا العالمية
استقبلت البروفيسور انتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 م بمكتبها بالوزارة البروفيسور كمال محمد عبيد مدير الجامعة برفقة الدكتور اسامة ميرغني راشد مدير المكتب التنفيذي للجامعة والأستاذ تاج الدين نيام رئيس مكتب العلاقات الخارجية.