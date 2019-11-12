جماهير الهلال السوداني تحرج رئيس ناديها بهذا التصرف

فاجأت جماهير الهلال السوداني، رئيس النادي أشرف الكاردينال بالهتافات وصافرات الاستهجان، مطالبة برحيله عن قيادة النادي، وذلك خلال تكريمه من قبل اللجنة الاستشارية.
واقتحمت الجماهير قاعة “الصداقة” بالخرطوم أثناء تكريم الكاردينال، وهتفت مطالبة إياه بالرحيل، متهمة إياه بالفشل مرددة: “إداري فاشل سقوط متواصل”، وهو الأمر الذي جعل الكاردينال يرتبك بشكل واضح عجز معه عن مواصلة حديثه.
وأحرجت هتافات الجماهير رئيس الهلال في ظل وجود مسؤولين وسفراء تقدمهم السفير السعودي بالسودان، عطفاً على وجود نجم الكرة المصرية السابق أحمد شوبير، واضطرت قناتا الهلال والنيل الأزرق الناقلتان للحفل، لقطع الصوت بسبب وضوح الهتافات.
وتراجعت أخيراً شعبية الكاردينال وسط الجماهير ونشطت معارضته بوضوح، وذلك بسبب فشله في إدارة الفريق الأول لكرة القدم، حيث كان التراس “الأسود الزرقاء” الموالي لنادي الهلال قد أصدر بياناً قبل أيام، أعلن فيه الحرب على رئيس النادي، في وقت رفع الالتراس لافتة كبيرة خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري السوداني كتب فيها: “الكاردينال والاتباع..إما الرحيل أو الاقتلاع”.
يذكر أن الكاردينال يتقلد منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني منذ ست سنوات، شهد مستوى الفريق خلالها تراجعاً كبيراً، بغياب أي إنجاز سوى بلوغ الهلال نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2015.
العربي الجديد
2 تعليقان
يعني عاوزين الكاردينال يلبس كداره ويلعب معاكم الرجل مشكور عمر الديار والمقام لكن للاسف اللاعب السوداني مخه تقيل وبتاع تنظير ولا يفهم مايكلف به من قبل المدرب ويستمع ويتفاعل مع المشجعيين اكثر من تعامله مع المدرب. المدارس السنيه هي الحل. اسالكم بالله عاينوا للاعب السوداني من ما يستلم الكوره وحركة قيادة الكوره قبل مايدي باص والله ينطط زي الكلب في اللوبه يعني منظر يصيبك بالازمه القلبيه. انا عارف كلامي غير مقبول لكن ده هو حال الكره السودانيه وقيس علي ذلك بقية المناشط .اخرتها تم استدعاء لعيبه سودانيين من الخارج وده باكد كلامي عاوزين لعيبه مش خيال ماته. بالتوفيق للمنتخبات السودانيه في البطولات الرياضية القادمه.
اﻷخ Kaka
بصرف النظر عن الكاردينال وقصته..
كلامك صحيح ميه فى الميه وشخصيا كنت بأقول نفس الرأى ده من سنين طويلة..كمال شداد دمر الكورة فى السودان بحجة مدارس ودورى الناشئين ما مناسبة للسودان ﻷسباب اخلاقية..مع انه كان ممكن ايجاد حلول كثيرة لهذا الموضوغ..أما عن اللاعب السودانى اتفق معاك تماما ﻷن المشكلة هى فى الإختيار من البداية ومن الذى يختار ويوجه أو مكتشف المواهب..هناك لاعبين الان تشوفهم تقول ديل ضلوا طريقهم للعب الكرة كان ممكن يلعبوا اى رياضة تانية زى الجرى مثلا الا كرة القدم..لاعبين زى السكارى فاقدين حاجة اسمها التوازن ودى اهم شئ فى كرة القدم مع الذكاء وسرعة البديهة والتصرف..الإعداد البدنى ناقص تشعر ان لاعببنا معسمين محتاجين فرد وطى زى عجبنة الفطير..واشياء اخرى كثيرة…المواهب موجودة بلا شك لكن تحتاج العين الخبيرة والرعاية منذ الصغر..شوف مثلا ألسودانيين خريجين اكاديمية اسباير القطرية..ومدربينا غالبيتهم غير مؤهلين فى الكرة الحديثة وكتير منهم لسه بعقلية الخمسينات والسبعينات..