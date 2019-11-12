جماهير الهلال السوداني تحرج رئيس ناديها بهذا التصرف

فاجأت جماهير الهلال السوداني، رئيس النادي أشرف الكاردينال بالهتافات وصافرات الاستهجان، مطالبة برحيله عن قيادة النادي، وذلك خلال تكريمه من قبل اللجنة الاستشارية.

واقتحمت الجماهير قاعة “الصداقة” بالخرطوم أثناء تكريم الكاردينال، وهتفت مطالبة إياه بالرحيل، متهمة إياه بالفشل مرددة: “إداري فاشل سقوط متواصل”، وهو الأمر الذي جعل الكاردينال يرتبك بشكل واضح عجز معه عن مواصلة حديثه.

وأحرجت هتافات الجماهير رئيس الهلال في ظل وجود مسؤولين وسفراء تقدمهم السفير السعودي بالسودان، عطفاً على وجود نجم الكرة المصرية السابق أحمد شوبير، واضطرت قناتا الهلال والنيل الأزرق الناقلتان للحفل، لقطع الصوت بسبب وضوح الهتافات.

وتراجعت أخيراً شعبية الكاردينال وسط الجماهير ونشطت معارضته بوضوح، وذلك بسبب فشله في إدارة الفريق الأول لكرة القدم، حيث كان التراس “الأسود الزرقاء” الموالي لنادي الهلال قد أصدر بياناً قبل أيام، أعلن فيه الحرب على رئيس النادي، في وقت رفع الالتراس لافتة كبيرة خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري السوداني كتب فيها: “الكاردينال والاتباع..إما الرحيل أو الاقتلاع”.

يذكر أن الكاردينال يتقلد منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني منذ ست سنوات، شهد مستوى الفريق خلالها تراجعاً كبيراً، بغياب أي إنجاز سوى بلوغ الهلال نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2015.

العربي الجديد