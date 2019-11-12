ولاية الخرطوم: إنطلاقة قطار المواصلات 21 نوفمبر

عقد والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد اجتماعا موسعا لوضع ترتيبات تشغيل القطار المحلي في نقل المواطنين اعتبارا من 21 نوفمبر الجاري في اطار جهود الولاية لحل أزمة المواصلات.

وضم الاجتماع اعضاء لجنة تشغيل القطار ممثلة في وزارة البنى التحتية والمالية وهيئة السكة حديد وادارة القطار المحلي وشركة نوفلز المنفذة للمشروع.

وامن الاجتماع على الجوانب الاساسية لتشغيل القطار ممثلة في استكمال المحطات التي يجب ان تكون بالقرب من محطات البصات لتسهيل نقل المواطنين كما بحث الاجتماع الجوانب المتعلقة بالفنيين والسائقين والكماسرة وورش الصيانة والتزاكر، حيث تقرر ان يكون سعر التزكرة 10 جنيه للمواطنين و5 جنيه للطلاب .

وقرر الاجتماع تكوين لجنة من المعنيين تعمل بالتوازي والتنسيق التام لاكمال كافة هذه الترتيبات قبيل انطلاقة القطار في الموعد المحدد على ان يعقد اجتماع ثاني برئاسة الوالي يوم الخميس القادم.

الخرطوم 12-11-2019م (سونا)