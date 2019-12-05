جلواك: الناس الهاجموني عشان ظهرت مع ماما أميرة (ما عندهم موضوع).!

سخر الفنان الكوميديان محمد جلواك من الهجوم الذى تعرض له عقب ظهوره في فيديو مع الناشطة الاسفيرية المثيرة للجدل (ماما اميرة)، وقال جلواك ل(كوكتيل) انه تفاجأ من سيل الهجوم عليه بالرغم من أن (ماما اميرة) لم تعد مجرد شخصية مثيرة للجدل في الساحة بل تحولت لـ(حالة)، وزاد جلواك أن ظهوره معها كان الهدف الاساسي منه عكس الوجه الاجمل والآخر لتلك المرأة، والتي تعشق تراب الوطن بشكل لايصدق، واختتم جلواك: (صراحة اي زول انتقدني في القصة دي ما عندو موضوع).!
صحيفة السوداني
2 تعليقان
والله انت الماعندك موضوع . دي مرة بذيئة ويعف اي انسان سوي علي سماعها دعك من التصوير معها . وهي استغلتك لأنها مغرمة بالظهور .
ثانيا ماهي اهمية هذه المراة ؟؟ انا مستغرب من الناس الي بيسموها (ماما) هل يقبل اي انسان ان تكون امه علي هذه الشاكلة ؟
وانت ذااااااااتك شنو عشان تتصور ولا ماتتصور مع فلان ولا علان