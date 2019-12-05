بعد إلغاء قانون النظام العام .. عدد من الفنانين يجتمعون بشارع النيل للاتفاق على زمن نهاية الحفلات.!

اجتمع عدد من الفنانين المعروفين بشارع النيل بالخرطوم في الساعات الاولى من صباح امس وذلك للتشاور والتفاكر حول الاوضاع ما بعد الغاء قانون النظام العام والذي كان يضع الساعة الحادية عشرة كأقصى موعد لنهاية اي حفل، وتناقش الفنانون حول الزمن الذى يفترض أن تنتهي فيه الحفلات ما بعد الغاء القانون، حيث اكد عدد منهم أن الاستمرارية في الزمن القديم هي الحل، بينما نبه آخرون إلى خطورة الوضع، وضرورة أن يكون هناك زمن آخر يتم تحديده حتى لا يدخل الفنان في موقف محرج حال انهائه الحفل في الزمن القديم، مصادر (كوكتيل) اكدت أن اجتماع الفنانين توصل لعدد من النتائج ابرزها الاتفاق على تمديد زمن الحفل القديم إلى جانب الاعلان عن هذا القرار عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.!

صحيفة السوداني