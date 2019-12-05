البحرين يفاجئ الجميع ويقصي العراق من “خليجي 24”

فاجئ منتخب البحرين، مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، الجميع، وأقصى منتخب العراق من بطولة كأس الخليج “خليجي 24”.

وتمكن المنتخب البحريني من الفوز على العراق بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفين.

وافتتح العراق التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم، ثم عادل عبد الله خالد الهزاع النتيجة لصالح البحرين في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

وتقدم أسود الرافدين مرة أخرى في الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق إبراهيم بايش، ثم عادل محمد جاسم مرهون النتيجة للبحرين في الدقيقة 47.

ووصل منتخبي العراق والبحرين إلى ركلات الترجيح، التي تقدم فيها البحرين بنتيجة 5-3، بعدما أهدر محمد قاسم ماجد ركلة الترجيح الحاسمة.

وبتلك النتيجة يصعد منتخب البحرين إلى نهائي “خليجي 24″، ويستعد لمقابلة الفائز من مواجهة السعودية وقطر.

سبوتنيك