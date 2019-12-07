النيلين
ثقافة وفنون

شهد المهندس تعود لـ(النيل الأزرق)

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أكدت مصادر من داخل قناة النيل الأزرق، انه من المرجح ان تعود المذيعة شهد المهندس من جديد للعمل بالقناة مطلع يناير المقبل، وزادت المصادر ان إدارة القناة أبدت مرونة كبيرة في عودة المذيعة أعلاه، بينما لم تفصح المصادر عن الصفقة وقيمتها المالية.

بالمقابل وبحسب صحيفة السوداني، حظيت شهد مؤخراً باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها بنيولوك جديد خسرت خلاله نصف وزنها القديم، ذلك التغيير الذي يبدو ان خلفه العديد من المشاريع القادمة.

الخرطوم (كوش نيوز)

1 تعليق

Ema 2019/12/07 at 9:47 م

مذيعة فاشلة وما عندها اى حضور ولا ذكاء النيل الأزرق تكون أغبى مكان لو رجعتا ،تكون شنو هى فعلا اغبى مكان طالما لازال فيها هذا الحلفوف القبيح

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