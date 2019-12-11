مدرب الهلال الجديد يصل غداً والبرنس في اختبار الشرطة

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال عن توصله لاتفاق نهائي مع المصري حمادة صدقي ليتولى الإدارة الفنية لفريق الكرة.

وسيصل صدقي فجر غد الخميس ليوقع العقد ويتسلم مهامه.

وكان الأزرق قد أعفى مديره الفني صلاح محمد آدم وكلف هيثم مصطفى بمهمة التدريب مؤقتاً.

وسيكون البرنس أمام اختبار حقيقي عصر اليوم عندما يحل الهلال ضيفاً على الشرطة في ملعب القضارف لحساب الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأزرق المباراة وسط عدد من الغيابات على رأسها جمال سالم الذي منح راحة لمدة أسبوع بأمر الطبيب ويغيب أبو عاقلة عبد الله بسبب الإصابة أيضاً.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد (22) نقطة فيما يحتل الشرطة المركز (14) برصيد (10) نقاط، بحسب صحيفة اليوم التالي.

الخرطوم (كوش نيوز)