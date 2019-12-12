فنانة مشهورة تطالب بإعادة (النقطة)

أصرت فنانة مشهورة على استرداد (النقطة) التي قام بأخذها أحد ضيوف الحفل بعد أن رفض ارجاع المبلغ معللاً بأنه التقطه من على الأرض، حدث ذلك أثناء ترديد الفنانة المشهورة لإحدى أغنيات السيرة في حفل زواج لتقوم إحدى السيدات بنثر مبلغ مالي كبير من فئة ورقة الخمسمائة جنيه على رأس الفنانة ليقوم الرجل الذي كان يقف بجوارها بأخذ المبلغ من على الأرض ووضعه في جيبه، وبعد أن فرغت الفنانة من وصلتها الغنائية اتجهت نحوه وطالبته بإرجاع المبلغ إلا أنه رفض مما جعل الفنانة تصر على إرجاعه دون جدوى، الأمر الذي جعل عازفها ومدير أعمالها يتدخل لإقناع الرجل واسترداد (النقطة) منه، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)