النيلين
ثقافة وفنون

(رؤية منامية) تهدد استمرار (البندول) في الوسط الفني

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كشفت مصادر مقربة من الفنان الشاب احمد فتح الله عن التحول الكبير الذي طرأ على شخصية ذلك الفنان عقب رؤية منامية ربما كانت هي السبب الرئيسي في اعتزاله الفن بشكل نهائي، وزادت المصادر ان التحول الكبير في شخصية فتح الله الشهير بـ(البندول) وضح جليا من خلال ابتعاده عن كل مايثير الجدل، ومفارقته لعدد من اصدقاءه القدامي الذين كانوا يؤثرون عليه بشكل سلبي، بالاضافة الى زيارته الاخيرة لبيت الله الحرام واداء مناسك العمرة قبل العودة مؤخرا للبلاد، بالمقابل، فاجأ فتح الله جمهوره باخر حفلاته بالمسرح القومي وهو يردد احدى المدائح النبوية بصوت جميل واحساس مختلف تماما، وهو ماجعل جمهوره يتجاوب معه بشكل كبير، ويطالبه بعضهم باصدار البوم خاص بالمدائح النبوية.

صحيفة السوداني


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1 تعليق

طارق 2019/12/14 at 1:37 م

ولد محترم ربنا يحفظو.

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