اعترف بخطئه .. كلوب يمنع من تناول الفطور مع لاعبيه

شهد الفندق الذي يقيم فيه نادي ليفربول في العاصمة القطرية الدوحة حادثة طريفة لمدرب النادي يورغن كلوب.

ووجد المدرب الألماني نفسه مستبعدا من تناول وجبة الفطور مع لاعبيه بسبب وصوله إلى المطعم من دون بطاقة الهوية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية التي منحت لكافة المشاركين.

وروى كلوب الحادثة لقناة “بي بي سي”، وقال إنه تفاجأ عند خروجه من المصعد بمنعه من التوجه إلى المطعم من طرف أحد أفراد الأمن رغم إبرازه لهويته الخاصة بنادي ليفربول.

وقال إنه تقبل الأمر واضطر إلى العودة إلى غرفته من أجل حمل الهوية الخاصة بالبطولة، واعترف بأنه كان مخطئا.

ويواجه ليفربول مساء اليوم الأربعاء نادي مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

الجزيرة نت