مرض السر قدور يهدد الموسم القادم من أغاني وأغاني ..!

أكدت مصادر موقع (خرطوم ستار) بالقاهرة عن تدهور الحالة الصحية للإعلامي والشاعر الكبير السر قدور خلال الايام الماضية، حيث خضع لجلسات علاج مكثفة باحدى المستشفيات الكبيرة، وزادت المصادر ان قدور وبرغم خروجه من المستشفى إلا ان الآلام ظلت تعاوده خلال اليومين الماضيين مما يهدد وبشكل مباشر الموسم القادم من برنامج أغاني واغاني والذي ينتجه ويقدمه طوال السنوات الماضية.

وزادت المصادر ان الوضع الصحي لقدور لا يسمح له حاليا بالسفر، وربما يحتاج لشهرين على اقل تقدير حتى يتمكن من استجماع قوته وحزم حقائبه والوصول للخرطوم من اجل التحضير للموسم القادم من البرنامج والذي يجب ان تبدأ تسجيلاته في شهر فبراير كأقصى حد وذلك من اجل إيجاد وقت كاف ومناسب للمونتاج والترتيب النهائي.

وكانت صحف محلية في الخرطوم قد أطلقت من قبل استطلاعاً عن امكانية نجاح البرنامج بدون السر قدور، ذلك الاستطلاع الذي اكد بنسبة ٨٠٪ ان البرنامج بدون قدور لن يحقق معدلات المشاهدة العالية التي ظل يعرف بها وسط جميع البرامج الرمضانية، كما كشف التقرير عن سر ارتباط البرنامج بقدور ذلك الارتباط الذي لخصوه في انه يرتكز وبشكل مباشر في (الكاريزما) التي يتمتع بها قدور، والتي من الصعب جدا تعويضها او العثور عليها في اي مقدم برامج آخر، بالاضافة الى البعد التاريخي والتوثيقي الذي يمنحه قدور للبرنامج وحكاياته التي عايشها في زمن الفن الأصيل، تلك الحكايات التي تحظى بجمهور خاص يختلف تماما عن جمهور الغناء، وبذلك يكون قدور قد جمع جمهورين للبرنامج وهو ما لن يحققه اي مقدم برامج آخر.

صحيفة السوداني

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