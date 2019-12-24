شاهد بالصورة.. عرض “قفاز” حارس المريخ السوداني بمتحف «فيفا».. والصقر يقول: أسطورة صنعت نفسها

عرض متحف «فيفا» قفاز حارس الأهلي والزمالك والمريخ السوداني عصام الحضري، احتفاءً بمسيرته الكبيرة، وكونه أكبر لاعب شارك في كأس العالم 2018.

وبحسب ما نقل محرر كوش نيوز من بعض المواقع المصرية فقد نشر أحمد حسن، قائد المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم، صورة القفاز، وعلق عليها: «سعدت اليوم برؤية قفاز عصام الحضري في متحف الفيفا للأساطير، فهو شاء من شاء وأبى من أبى حقا أسطورة رياضية صنعت نفسها بالجهد والكفاح وليست بصناعة سوشيال أو أوهام».

وأضاف «الصقر»: «فخور بالحضرى وبكل من يتم تكريمه واحترام تاريخه من الأساطير الرياضيين المصريين».

الخرطوم _ النيلين

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