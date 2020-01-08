(وكيل الإعلام): إيقاف بعض الصحف والقنوات تم بناءً على مصادر تمويلها

كشف وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد، أن قرار إيقاف بعض الصحف والقنوات الفضائية لم يتم على خلفية خطها التحريري، وإنما بناءً على مصادر التمويل.

وقال سعيد خلال برنامج بقناة سودانية “٢٤” ليل “الأربعاء” إن الدولة لم تصادر أي قناة أو صحيفة، وإنما تم حجزها فقط إلى حين اكتمال المراجعة، وأعلن أنه سيتم تعيين لجان تسيير للقنوات التي تم إيقافها.

وكشف عن ورود بعض الشكاوى من دول _ لم يسمها _ بخصوص محتوى لقنوات قالت إنه يُشكل مهدد لأمنها القومي.

وأوضح وكيل الاعلام أن الدولة اتخذت قرار الحجز واذا لم تسمح مالية القنوات بدفع المرتبات سيكون ذلك من مسؤولية الدولة.

ووصف القرار بأنه جاء لصالح قناة الشروق، وتسأل “من كان سيدفع مديونية قناة الشروق”.

الخرطوم: باج نيوز

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