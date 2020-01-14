تمرد عسكري وإغلاق مطار الخرطوم… هل تقام مباراة الأهلي والهلال في السودان؟

شهد السودان خلال الساعات الماضية تمردا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن عاملين في مطار الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إنه تم إغلاق المطار مؤقتا في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد اليوم بعد أنباء عن تبادل إطلاق نار بين عسكريين.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، انتشار مكثف لقوات الأمن في مناطق بالخرطوم، بعد تقارير أفادت بحدوث تبادل إطلاق نار في منطقة قرب مبنى تابع لجهاز المخابرات في البلاد.

وذكرت صحيفة “الانتباهة” السودانية “انتشار مدرعات للجيش في شارع المطار” و”توجه قوات للدعم السريع إلى موقع الأحداث”.

وذكر موقع “كوش نيوز” السوداني أن “الجيش السوداني رفع حالة الاستعداد إلى القصوى، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي السوداني”.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين “نداء عاجلا” لأجهزة الدولة من أجل التدخل الفوري.

ودعا البيان جميع المواطنين في هذه المناطق بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع، كما دعا أجهزة الدولة النظامية للتدخل فورا لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء.

وبناء على ما تشهده العاصمة السودانية من أعمال شغب، يصبح نادي الهلال مهددًا فيما يخص خوض المباراتين المقبلتين له في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الهلال في المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

ويواجه الهلال بلاتينيوم على ملعب الأخير في الجولة المقبلة، بينما يستضيف الأهلي في الجولة السادسة والأخيرة.

وسيكون الاتحاد السوداني أمام أزمة قوية، قبل مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خاصة وأنه في حال التأكيد على استمرار الأزمة سيكون على الاتحاد السوداني تبليغ الاتحاد الأفريقي بتغيير مكان المباراة في غضون 7 أيام من الأن.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على أحقية معرفة الفريق الزائر بالمكان الجديد للمباراة قبل موعدها بـ10 أيام لتجنب أي أزمات. بحسب موقع “الوطن سبورت”.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري سيصطدم بالهلال السوداني في مباراة من الممكن أن تكون مصيرية للفريقين من أجل التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد تعثر الأحمر بالتعادل أمام بلاتينيوم ستارز وفوز النجم الساحلي على الهلال في عقر داره.

ويحتل النجم الساحلي صدارة ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، ويأتي الأهلي خلفه بـ7 نقاط، ويتواجد الهلال في المركز الثالث بـ6 نقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة وحيدة.

سبوتنيك

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