(20) لاعبا يرافقون بعثة الهلال فجر الغد الي زيمبابوي

وقع إختيار الجهاز الفني لفريق الهلال على (20) لاعبا لمرافقة البعثة الزرقاء إلى زيمبابوي فجر الغد، وشملت القائمة الهلالية أسماء جديدة ترافق الهلال لأول مرة في الرحلات الخارجية من بينهم العناصر التي تمت إضافتها خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وخلت القائمة من الأسماء غير المؤهلة للمشاركة في المباراة كالشغيل وابوعاقلة ونزار والشيخ، فيما جاءت القائمة التي ستسافر مع الفريق على النحو التالي:

– حراسة المرمى: جمال سالم، يونس الطيب، محمد ابوجا.

خط الدفاع: عبد اللطيف بوي، أطهر الطاهر، عمار الدمازين، فارس عبد الله، السمؤال ميرغني، ديديه كاديو، أحمد حليبي.

خط الوسط: محمد دراج، مؤمن عصام، محمد مختار “بشة الصغير” ، عبد الرؤوف، سليم محمد.

خط الهجوم: وليد الشعلة، عماد محسن، محمد موسى الضي، موفق صديق، سكندر صامويل.

السوداني

شارك الموضوع :



