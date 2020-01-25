انتصار مهم للهلال يشعل مجموعات الأبطال

حقق الهلال نصراً مهماً في دوري مجموعات الأندية الأبطال بفوزه على فريق بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمد موسى الضي بالدقيقة 84 للمباراة. وأشعل الهلال مجموعات الأبطال بوصوله للنقطة التاسعة متقدماً على الأهلي المصري الذي يجئ في المركز الثالث بسبع نقاط ويتصدر النجم الساحلي التونسي المجموعة برصيد تسع نقاط.

وأهدر شاكوري لاعب بلاتينيوم بطل زيمبابوى ركلة جزاء لفريقه خلال مواجهة الهلال وسط تبادل هجمات بين الفريقين التى لم تسفر عن أهداف.

واشتد التنافس في المجموعة بعد الانتصار الأخير للهلال الذي ينتظره لقاء مهم أمام الأهلي المصري في الخرطوم.

الانتباهة

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