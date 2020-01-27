سيناريوهات تُأهل الهلال إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا تعرف عليها

سيرفع الهلال ممثل الكرة السودانية الوحيد في البطولات الأفريقية شعار الفوز ولا غيره عندما يستضيف نلدي القرن الأهلي المصري بمعقله بالجوهرة الزرقاء بأم درمان السبت القادم في قمة وادي النيل.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين سيكون الأزرق مطالب بتحقيق الفوز لا غيره إذا أراد التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا, بينما قد يدفع به التعادل خارج المنافسة.
الهلال الذي يملك في رصيده 9 نقاط من فوزين على بلاتنيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي بتونس سيدخل مواجهة السبت وعينه على التأهل للدور القادم.
إليكم سيناريوهات تأهل الهلال للدور ربع النهائي:
1/ الفوز على الأهلي سيمنح الهلال بطاقة الترشح دون النظر لمباراة النجم وبلاتنيوم التي ستلعب بتونس الخضراء في نفس التوقيت.
2/ التعادل مع الأهلي بشرط خسارة النجم من بلاتنيوم وهذا الاحتمال يعني تأهل الهلال رفقة الأهلي المصري, لأن وقتها سيصل ممثل السودان للنقطة العاشرة بينما يرفع الأهلي رصيده من النقاط ل 11 نقطة في صدارة المجموعة.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
1 تعليق
الهلال يلعب للفوز والصدارة وبس وان شاء الله ما صعبة الفوز على الأهلي في ارضك ووسط جمهورك يعني تأهلك في الصدارة في حال تعادل او تعثر النجم
لذلك على الهلال ان لا يضع حسابات نتيجة مباراة النجم وبلاتينيوم
عليه فقط تحقيق الفوز ورد الاعتبار لا سواه وان شاء الله الامور سهلة ما صعبة
فقط تأمين الدفاع والهدف يأتي ولو في اخر ثانية وعلى جماهير الهلال الصبر والتشجيع حتى صافرة الحكم مهما كانت النتيجة وعلى النقر وضع التكتيك المناسب وهو أهل لذلك
فقط تأمين الدفاع ووضع رقابة لصيقة على معلول والشحات او رمضان صبحي اي كان هؤلاء مصدر الخطورة في الاهلي بجانب تصحيح الأخطاء الدفاعية خاصة في الطرف الايسر ومنطقة الظل ولا يذهب اللاعبون للكرة وترك اللاعب في منطقة رأس خط 18 و منطقة الظل يجب التغطية اللصيغة واخراج الكرة
والأهم من ذلك التمرير السليم الاستلام والتسلم دون استعجال ودون اخطاء وحذاري من هذا الحكم المغربي زي لاراش واكعب الحكم هذا احتسب ثلاث ضربات جزاء ضد الهلال وهو اكيد تم الامر ولم يتم تعيينه سدا بل لمنح الاهلي الفوز باي طريقة فهذا الحكم معروف وله سوابق ويحكم في الدوري المصري ؟؟؟؟