مصدر بالكاف احتجاج الهلال على رضوان جيد غير مقنع

قال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الكاف أخطر ناديي الأهلي المصري والهلال السوداني رسميًا، بتعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الفريقين السبت المقبل في ختام دور المجموعات.

ويمتلك الأهلي 10 نقاط، فيما حصد الفريق السوداني 9 نقاط ويحتاج للفوز للتأهل رسميًا لربع النهائي، فيما يصب التعادل في مصلحة الفريق المصري.

وأكد المصدر ل أنه يتعجب من الضجة المثارة حول تعيين رضوان جيد، مشيرًا إلى أن الكاف اختار حكمًا مرشحا لمونديال 2022، ويعتبر من أفضل الحكام في القارة السمراء، لذلك لا يوجد مبرر للاعتراض.

وشدد المصدر على أن احتجاج الهلال والتأكيد على أن الحكم من شمال أفريقيا غير مقنع، قائلا: “لماذا سيجامل حكما مغربيا فريقا مصريا على حساب آخر من السودان؟”

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الكاف لم يفكر في تعيين بكاري جاسما للمباراة بدلًا من الحكم المغربي كما أكدت بعض وسائل الإعلام، مضيفا: “هناك ثقة كبيرة في رضوان رغم الاعتراضات السودانية”.

موقع كورة

شارك الموضوع :



