الوساطة الجنوبية: بدأنا الترتيب للتوقيع النهائي لاتفاقية سلام السودان

قال ضيو مطوك نائب رئيس لجنة الوساطة لمفاوضات السلام السودانية بجوبا إن الوساطة بدأت في الترتيب للتوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية .

وأوضح مطوك في تصريح لـ(سونا) أن الوساطة تعمل بكل جد على أمل أن تكتمل الاتفاقيات الجانبية في كل المسارات في الثامن من مارس المقبل الموعد المحدد لانتهاء التفاوض مالم تضطر الوساطة للتمديد.

وأشار ضيو إلى أن التفاوض الآن يسير بصورة أكثر تركيزا في مسار دارفور باعتبار اكتمال التفاوض في كل المسارات وهنالك لجان تعمل بالتفاصيل في مسار المنطقتين

وأبان أن العمل في لجنة التعويضات يسير بصورة جيدة في ما يتعلق بمسار دارفور متوقعا أن تنتهي اللجنة من عملها خلال اليومين القادمين.

وقال إن مطلع الأسبوع المقبل أي يوم الاثنين سيشهد النقاش حول ورقتين مهمتين (الترتيبات الأمنية والتعويضات) مشيرا إلى؛ أن الأمم المتحدة رفدت الوساطة بخبيرين من نيويورك وأديس أبابا وستبدأ الجلسات بورشة حول الترتيبات الأمنية ومن ثم مناقشة ورقة الترتيبات الأمنية في الفترة من ١ إلى ٧ مارس المقبل.

وتوقع ضيو مطوك وصول أتيام الترتيبات الأمنية سواء القيادات العسكرية من الحكومة أو القادة الميدانيين في حركات الكفاح المسلح يوم الأحد القادم.

وكذلك توقع ضيو مطوك وصول وفد النازحين واللاجئين إلى جوبا يوم الأحد القادم وأن يبدأ التفاوض في ملف النازحين واللاجئين في وقت واحد مع ملف الترتيبات الأمنية وفي قاعات مختلفة، مشيرا إلى أنهما ورقتان مهمتان وستعمل الوساطة على إكمال كل الأوراق قبل الثامن من مارس.

وأبان ضيو مطوك أن لدى الوساطة منشطا مهما تجري المباحثات فيه الآن يتعلق بالقضايا القومية وكيفية مشاركة الجبهة الثورية في السلطة وآليات تنفيذ الاتفاقية، مبينا أن هذه اللجنة تعمل في آن واحد مع بقية اللجان بحيث تكون الوساطة قد فرغت قبل الثامن من مارس القادم من المسائل القومية التي لم تتم تغطيتها والنقاش حولها في كافة المسارات.

جوبا 26-2-2020م(موفد سونا)

شارك الموضوع :



