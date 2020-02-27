والي الخرطوم يوجه بالوقوف ميدانياً على مرافق تصريف مياه الخريف

أعلن والي ولاية الخرطوم، الفريق ركن أحمد عابدون حماد أنه سيقوم بزيارات ميدانية للمحليات للوقوف على الاعمال التي تمت لتصريف مياه الخريف وتروس الحماية من فيضان النيل، ووجه الوالي بنزع الأراضي التي تقع في الخيران ومجاري السيول، كما أعلن الوالي خلال ترأسه أمس الإجتماع الموسع للخريف بحضور المعتمدين والمديرين العامين لوزارات البنى التحتية والمواصلات والتخطيط العمراني والمالية والاقتصاد والزراعة والثقافة والإعلام والمجلس الاعلى للبيئة وهيئة النظافة والدفاع المدني، أعلن عن إضافة الدعم السريع وسلاح المهندسين لآلية الخريف.

وطالب الوالي بتحديد الإحتياجات المطلوبة لعمل الصحة المصاحب للخريف وتحديد احتياجات الدفاع المدني والتنسيق مع (DDR) فيما يتعلق بحفر الآبار في المناطق المنخفضة ووجه الوالي بالتركيز على تشييد المصارف المكشوفة وذلك لسهولة نظافتها، وكان المهندس الصافي احمد آدم مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات ورئيس آلية الخريف قدم للإجتماع الجدول الزمني الخاص بإنفاذ خطة الخريف معلناً أن العمل بدأ فعلياً خارج المركز في تقوية التروس النيلية وتطهير خيران التصريف الطبيعي والمصبات على النيل معلناً أن الخطة ستبدأ في الأول من مارس في كل التروس والخيران بواسطة آليات وزارة البنى التحتية والمواصلات، فيما ستبدأ اعمال المقاولين في الأول من أبريل القادم في تطهير كل المصارف بطول يصل الى 900 كلم موزعة على المحليات وصيانة آبار تصريف المنخفضات وحفر آبار جديدة لتصريف مياه الميادين.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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