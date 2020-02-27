الكشف عن أسماء الدبلوماسيين الذين أعيدوا للخدمة

أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على توصيات بإعادة (10) من الدبلوماسيين إلى الخدمة، وقالت الخارجية في بيان إن قرار مجلس الوزراء جاء بناءً على توصية لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً في وزارة الخارجية.

وصدر القرار بحسب صحيفة السوداني، بتاريخ 20 فبراير الحالي بالموافقة على توصيات اللجنة والتي قضت بإعادة عشرة من الدبلوماسيين إلى الخدمة في درجة السفير والتي تتفاوت بين الدرجة الأولى والثانية والتي يشغلها رصفاؤهم حالياً.

وتشمل قائمة الدبلوماسيين الذين أعيدوا للخدمة كلاً من سلوى عوض بشير، الحارث إدريس الحارث، سلوى كامل دلالة، عصمت كامل محمود، مها خضر محمد سعيد، حيدر بدوي صادق موسى، هالة بابكر النور عثمان، الزين الصادق الزين، حسن عبد السلام عمر، ووكيل وزارة الإعلام الحالي رشيد سعيد يعقوب عبد الله.

الخرطوم (كوش نيوز)

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