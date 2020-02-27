حمدوك:السودان بلد غني ولايحتاج للهبات والعطايا

قال د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أن السودان بلد غني ولايحتاج للهبات والعطايا وإنما يطمح لبناء شراكات فاعلة مع كل الدول ومن بينها ألمانيا مبينا أن الشراكة السودانية الالمانية تقوم على العمل المشترك خاصة في القطاع الخاص.

وأوضح حمدوك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الألماني اليوم بمجلس الوزراء ان السودان في حاجة لقطاع خاص جاد يدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الإستفادة من الموارد الاقتصادية التي يتمتع بها السودان مبينا أن الاستثمار في القطاع الخاص هو الذي سيخرج السودان من التحدي الاقتصادي الماثل مشيرا الي الامكانيات الضخمة التي تذخر بها البلاد في القطاع الزراعي والحيواني والقطاعات الحيوية الأخرى واضاف ” منذ الاستقلال لم نتمكن من إستثمار مواردنا الزراعية” داعيا الي ضرورة إرتباط التصنيع بالقطاع الزراعي حتى يتم تحقيق فوائد اقتصادية تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.

وأبان حمدوك أن السودان وألمانيا إتفقا على العمل في مجالات الطاقة والكهرباء والتدريب المهني وبعض المجالات الأخرى فضلا عن بعض المشروعات الكبري والتي كانت محل نقاش بين البلدين.

سونا

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