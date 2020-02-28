اجلاء الطلاب السودانيين من الصين الى الإمارات فجر الأحد

أعلنت سفارة السودان في بكين عن اكتمال كافة ترتيبات لإجلاء الطلاب السودانيين من مدينة ووهان الصينية فجر الأحد المقبل.

واكد بيان صادر عن السفارة فجر اليوم “الجمعة ” تلقت “السوداني” نسخة منه ان اجلاء الطلاب السودانيين سيكون الى دولة الامارات التي بادرت باجلائهم واستضافتهم خلال فترة الحجر الصحي بمعية عدد من طلاب الجاليات الذين سيتم اجلاءهم عبر الطائرة الإماراتية.

وأوضح البيان ان بقاء الطلاب السودانيين بالامارات سيمتد لفترة (25) يوم وفقا لتقديرات السلطات الصحية هناك قبل ان تتم اعادتهم للسودان.

السوداني

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