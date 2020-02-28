أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020م

السوداني:
* الرئيس الألماني: يجب محاسبة من تسبب في عزل السودان عن العالم
* حمدوك: خيارنا النجاح أو النجاح
* إحالة مدير شرطة الخرطوم ورئيس هيئة الجوازات للتقاعد
* نبيل أديب: لن نكشف نتائج التحقيق في الوقت الحالي وأؤيد تسليم المطلوبين للجنائية
* برلين لـ”الخرطوم”: لا تعِدُوا الشعب بأن هنالك حلولاً سهلة
آخر لحظة:
* الرئيس الألماني بالخرطوم و(آخر لحظة) تنقل تفاصيل الزيارة
* برلين تعيد تأهيل قطاع الكهرباء بالبلاد
* فرانك: ليس عدلاً معاقبة السودان بأفعال الحكومة السابقة
* ألف شخص يدلون بشهادتهم حول “فض الاعتصام”
* هلع عربي بسبب (كورونا) والسعودية توقف العمرة
* البرهان” يطلب العون والمساعدة من ألمانيا
* حمدوك: السودان لا يحتاج للمنح وهيكلة الجيش مسألة ضرورية
* نقل موسى هلال لمستشفى القلب
الدار:
* الشيخ بله الغائب يفجر مفاجأة: اكتشفت علاجاً لمرض “الكورونا”
* تدهور صحة موسى هلال ونقله إلى مستشفى القلب
* هيئة محامي دارفور: من السابق لأوانه الحديث عن أسباب قتل طالب جامعة الجزيرة
* حمدوك: ناقشنا مع الرئيس الألماني إعفاء الديون
* نبيل أديب لأسر الشهداء: نقوم بجمع البينات ولا تستعجلوا النتائج
* المحكمة العليا تحسم قضية خريجي وطلاب الانتساب بالجامعات السودانية
الخرطوم (كوش نيوز)