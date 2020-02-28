أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020م

السوداني:

* الرئيس الألماني: يجب محاسبة من تسبب في عزل السودان عن العالم

* حمدوك: خيارنا النجاح أو النجاح

* إحالة مدير شرطة الخرطوم ورئيس هيئة الجوازات للتقاعد

* نبيل أديب: لن نكشف نتائج التحقيق في الوقت الحالي وأؤيد تسليم المطلوبين للجنائية

* برلين لـ”الخرطوم”: لا تعِدُوا الشعب بأن هنالك حلولاً سهلة

آخر لحظة:

* الرئيس الألماني بالخرطوم و(آخر لحظة) تنقل تفاصيل الزيارة

* برلين تعيد تأهيل قطاع الكهرباء بالبلاد

* فرانك: ليس عدلاً معاقبة السودان بأفعال الحكومة السابقة

* ألف شخص يدلون بشهادتهم حول “فض الاعتصام”

* هلع عربي بسبب (كورونا) والسعودية توقف العمرة

* البرهان” يطلب العون والمساعدة من ألمانيا

* حمدوك: السودان لا يحتاج للمنح وهيكلة الجيش مسألة ضرورية

* نقل موسى هلال لمستشفى القلب

الدار:

* الشيخ بله الغائب يفجر مفاجأة: اكتشفت علاجاً لمرض “الكورونا”

* تدهور صحة موسى هلال ونقله إلى مستشفى القلب

* هيئة محامي دارفور: من السابق لأوانه الحديث عن أسباب قتل طالب جامعة الجزيرة

* حمدوك: ناقشنا مع الرئيس الألماني إعفاء الديون

* نبيل أديب لأسر الشهداء: نقوم بجمع البينات ولا تستعجلوا النتائج

* المحكمة العليا تحسم قضية خريجي وطلاب الانتساب بالجامعات السودانية

الخرطوم (كوش نيوز)

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